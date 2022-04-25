نيويورك تعيد إحياء نشاط من بداية الحرب العالمية الثانية في ساحتها الشهيرة.. ما هو؟

2022/04/25 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح "مركز روكفلر" في مدينة نيويورك الأمريكية، موطن شجرة عيد الميلاد الشهيرة، الآن نقطة جذب جديدة بالأشهر الدافئة، من خلال حلبة تزلج بالعجلات.

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