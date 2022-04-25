الرافدين: سلف الموظفين والمنتسبين تصل الى 50 مليون

2022/04/25 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تصل الى 50 مليون دينار .

واضوح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "السلف تبدأ من 5 مليون حتى 50 مليون والتقديم عليها مباشرة عبر فروع المصرف الموجودة في بغداد والمحافظات".

ودعا البيان الموظفين والمنتسبين الى "عدم التعامل مع ضعاف النفوس الذين يمارسون الاحتيال ويزعمون التعامل مع المصرف في الترويج عن السلفة".

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