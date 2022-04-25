الأسدي راثياً الجابري والهليجي: صمود أسطوري سيبقى شاهداً على البسالة

2022/04/25 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم رئيس تجمع السند الوطني، أحمد الاسدي، اليوم الاثنين، بواجب العزاء والمواساة باستشهاد اثنين من قادة الحشد الشعبي خلال عملية “الارادة الصلبة”.وقال الاسدي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “في شهر الله الاعظم وفي ليلة جعلها الله تعالى خيرا من الف شهر يترجل فارسان من بواسل الحشد والجهاد والمقاومة، الشهيد المجاهد […]

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