2022/04/25 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وزارة النقل اليوم الاثنين، تفاصيل الحالة الجوية في البلاد.وبحسب الجداول التي اطلعت عليها “ايرث نيوز” فأن “الأجواء العراقية ستشهد أمطارا في أغلب محافظات البلاد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع احتمالية حدوث تصاعد للغبار في الجنوب”.

ظهرت المقالة أجواء شتوية تلازم سماء العراق..



توقعات حالة الطقس للأيام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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