2022/04/25 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار وارتفاعاً بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة إلى نهاية الأسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة إلى نهاية الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).