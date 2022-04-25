الطاقة الذرية الإيرانية تنفي تصريحات حول سعي طهران لحيازة سلاح نووي

2022/04/25 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر إيراني مطلع، اليوم الاثنين، تصريحات البرلماني السابق عن التيار المحافظ علي مطهري، حول نية طهران في السنوات الأولى من برنامجها النووي حيازة السلاح النووي.

وقال المصدر للوكالة المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي إن "البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن له توجهات عسكرية قط، وتصريحات بعض الشخصيات غير المسؤولة بهذا الخصوص تنبع عن جهلهم بالموضوع أو توجهاتهم السياسية الخاصة".

وأضاف ان "اتهام إيران بامتلاك نشاطات سرية في برنامجها النووي، خطوة سعى إليها العدو منذ سنوات لتقييد برنامج برنامجها النووي السلمي ولكنه لم ينجح أبدا في إثبات هذه الاتهامات".

وكان مطهري صرح في وقت سابق لوكالة أنباء إسكا الطلابية قائلا: "منذ أن بدأنا نشاطاتنا النووية كان هدفنا بناء قنبلة و تقوية قدراتنا الرادعة، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على سرية هذا الموضوع، وقد كشفته التقارير السرية لمجاهدي خلق".

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