مقتل إرهابيين 2 ضمن عملية الارادة الصلبة في صلاح الدين

2022/04/25 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

تمكنت القوات الامنية، اليوم الاثنين، من قتل ارهابيين اثنين ضمن عملية الارادة الصلبة بمحافظة صلاح الدين.

وقالت قيادة عمليات سامراء في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "ضمن عملية الارداة الصلبة - المرحلة الثانية، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية، من قتل اثنين من الارهابيين بعد مشاهدة تحركاتهم في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل".

واضافت ان القوات تمكنت من تطويق الارهابيين وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم ومن ثم مهاجمتهم وقتلهم".

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