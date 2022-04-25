الإعلان عن سلف جديدة للموظفين والمنتسبين تصل إلى 50 مليون دينار

2022/04/25 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن سلف للموظفين والمنتسبين تصل الى 50 مليون.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تصل الى 50 مليون دينار".

وأضاف ان "السلف تبدأ من 5 مليون حتى 50 مليون والتقديم عليها مباشرة عبر فروع المصرف الموجودة في بغداد والمحافظات".

ودعا البيان "الموظفين والمنتسبين الى عدم التعامل مع ضعاف النفوس الذين يمارسون الاحتيال ويزعمون التعامل مع المصرف في الترويج عن السلفة".

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