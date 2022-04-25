العراق يتوشح بالمربع الاخضر في تصنيف الدول الاكثر مديونية

2022/04/25 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبع دول عربية لم يرتفع بها الدين اكثر من 50% من نسبة الناتج المحلي الاجمالي.

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