2022/04/25 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إنه ألقى القبض على أحد أفراد مشاة البحرية لا يزال في الخدمة الفعلية، بعد قيامه برحلة خارجية غير مصرح بها، يُعتقد أنها كانت محاولة للوصول إلى أوكرانيا.وأوضح سلاح مشاة البحرية في بيان، أن الجندي، الذي حجبت هويته، غادر كوريا الجنوبية دون إذن أثناء الخدمة في 21 […]

ظهرت المقالة كوريا الجنوبية تعتقل أحد أفراد الجيش بعد تركه الخدمة للسفر إلى أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تعتقل أحد أفراد الجيش بعد تركه الخدمة للسفر إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تعتقل أحد أفراد الجيش بعد تركه الخدمة للسفر إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).