ريح الهزيمة - فاطمة الفلاحي

2022/04/25 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 251.بعض القلوب إن دخلها الحب ذبحها من الوريد إلى الوريد..إلا قلبي.252.إلى القلوب الثرثارة:ثرثرة القلوب كمن تحمل البحر في قارورة مثقوبة.253.سيّان عندي زمن اشتعالك أو انطفاء جذوة الحب عندك،سيّان عندي أن تقاتل في صفي أو في صف الغواية،فكلا الطرفين سيهتف: انصرني يالله على مَن عادى قلبي.254.متوهمة هي، حين رأت فيك روح الحرف ولمعة الندى..



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