بعد أن رُفض للتجنيد بسبب وزنه..كيف خسر هذا الرجل 65 كيلوغرامًا ليحقق حلمه بالالتحاق بالجيش؟

2022/04/25 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تخرج كادين بونتشر من المدرسة في عام 2020، ذهب إلى المركز الوظيفي للقوات المسلحة للالتحاق بالجيش لكنه كان يزن 165 كيلوغراماً، ولكن بمساعدة أحد الضباط تمكن من إنقاص وزنه، وخسر 65 كيلوغرامًا، وتمكن من تحقيق حلمه في الالتحاق بالجيش

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