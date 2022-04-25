“سيزنا” تشارك في العملية.. تصفية “إرهابين” اثنين ضمن قضاء الدجيل

2022/04/25 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== ثائرا لشهداءنا الأبرار ومن أجل القصاص العادل من العناصر الإرهابية وضمن عملية الارداة الصلبة – المرحلة الثانية ، شاهدت قوة الكمين التابعة الى الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية تحركات لعناصر داعش الارهابي في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة […]

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تصفية “إرهابين” اثنين ضمن قضاء الدجيل أولاً على ايرث نيوز.

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