ضمن عملية الارادة الصلبة.. مقتل ارهابيين اثنين في صلاح الدين

2022/04/25 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - صلاح الدينأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل ارهابيين اثنين ضمن عملية الارادة الصلبة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ثائرا لشهداءنا الأبرار ومن أجل القصاص العادل من العناصر الإرهابية وضمن عملية الارداة الصلبة - المرحلة الثانية، شاهدت قوة الكمين التابعة الى الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية تحركات لعناصر داعش الارهابي في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل".

وأضاف البيان انه "تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم ومع الضياء الاول لليوم الاثنين تم مهاجمة العناصر الارهابية وقتل عنصر منهم من قبل الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، فيما تم قتل العنصر الاخر من قبل طائرة السيزنا".

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