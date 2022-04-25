2022/04/25 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية اليوم الاثنين، من قتل “ارهابيين” اثنين ضمن قضاء الدجيل، بمشاركة طائرة “السيزنا”.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنه “ثائرا لشهداءنا الأبرار ومن أجل القصاص العادل من العناصر الإرهابية وضمن عملية الارداة الصلبة – المرحلة الثانية ، شاهدت قوة الكمين التابعة الى الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء […]

ظهرت المقالة “سيزنا” تشارك في العملية..



تصفية “إرهابين اثنين” ضمن قضاء الدجيل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سيزنا” تشارك في العملية.. تصفية “إرهابين اثنين” ضمن قضاء الدجيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سيزنا” تشارك في العملية.. تصفية “إرهابين اثنين” ضمن قضاء الدجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).