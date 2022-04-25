المجتمعية تحبط محاولة انتحار لفتاة ببغداد وتعيد 3 فتيات هاربات لذويهن

2022/04/25 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الإثنين، إحباط محاولة انتحار لفتاة في بغداد وإعادة 3 فتيات هاربات لذويهن.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة انتحار لفتاة من سكنة محافظة الأنبار من أعلى جسر (الباب المعظم) وسط العاصمة بغداد بسبب الضغوط النفسية التي تعانيها نتيجة تعنيفها المستمر من قبل والدها، وقدمت لها الدعم النفسي والمعنوي".

وأضاف البيان: "كما استطاعت مفارز المجتمعية من إعادة (3) فتيات هاربات بسبب التعنيف الى ذويهن، بينهن فتاة بعمر الـ(12) عاما، اجبرها ذويها على الزواج من ابن عمها كرها".

وتابع: "حيث اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المعنفين، وقدمت الدعم والتأهيل النفسي للضحايا".

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