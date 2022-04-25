الاعمار تعلن إنجاز 85% من طريق حيوي بديالى

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الاثنين، عن إنجاز 85% من الجزء الثاني لطريق خالص- عظيم في محافظة ديالى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "حققت مراحل عمل متقدمة من اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الخالص- عظيم الجزء الثاني، بنسبة انجاز بلغت نحو 85%.".
وأضاف ان "طول مقطع الطريق يبلغ 25كم ضمن طريق بغداد ـ كركوك، وبتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة اعمار المناطق المحررة، إذ سبق ان تضرر بسبب الحمولات الثقيلة للشاحنات الكبيرة وعدم التزام سائقيها بالحمولات المحددة".
وأوضحت الوزارة ان "العمل في المشروع يتضمن قلع وقشط المناطق المتضررة وفرش طبقات الاسفلت المعالجة بالبوليمير، والتي بوشر بتنفيذها لمسافة تجاوزت 3كم وذلك لزيادة مقاومة الطريق للأحمال الكبيرة ودرجات الحرارة العالية"، مبينة انه "تم انجاز 63 من القناطر والمانهولات على طول الطريق، كما يتضمن العمل تأثيث الطريق والتخطيط بالاصباغ الحرارية وتثبيت الاسيجة والعلامات المرورية".
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