الاعمار تعلن إنجاز 85% من طريق حيوي بديالى

2022/04/25 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الاثنين، عن إنجاز 85% من الجزء الثاني لطريق خالص- عظيم في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "حققت مراحل عمل متقدمة من اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الخالص- عظيم الجزء الثاني، بنسبة انجاز بلغت نحو 85%.".

وأضاف ان "طول مقطع الطريق يبلغ 25كم ضمن طريق بغداد ـ كركوك، وبتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة اعمار المناطق المحررة، إذ سبق ان تضرر بسبب الحمولات الثقيلة للشاحنات الكبيرة وعدم التزام ‏سائقيها بالحمولات المحددة".

وأوضحت الوزارة ان "العمل في المشروع يتضمن قلع وقشط المناطق المتضررة وفرش طبقات ‏الاسفلت المعالجة بالبوليمير، والتي بوشر بتنفيذها لمسافة تجاوزت 3كم وذلك لزيادة مقاومة الطريق للأحمال ‏الكبيرة ودرجات الحرارة العالية"، مبينة انه "تم انجاز 63 من القناطر والمانهولات على طول الطريق، كما يتضمن العمل تأثيث الطريق والتخطيط بالاصباغ الحرارية وتثبيت الاسيجة والعلامات المرورية".

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