روسيا تحبط عملا ارهابيا استهدف بنى تحتية

2022/04/25 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفعت ضد المحتجز قضية جنائية بتهمة التحضير لعمل إرهابي.

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