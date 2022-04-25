حريق في مستودع وقود في روسيا قرب الحدود الأوكرانية

2022/04/25 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق الاثنين، في مستودع كبير للوقود في بلدة روسية قرب الحدود الأوكرانية، حسبما أعلنت السلطات الروسية بدون أن تحدد أسبابه.

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