هل ما زلت محميًا من فيروس كورونا إذا كنت الشخص الوحيد على متن الطائرة الذي يضع كمامة؟

2022/04/25 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إعلان العديد من شركات الطيران والقطارات والحافلات أنها لن تطلب من الركاب أو أفراد الطاقم وضع الكمامات بعد الآن، يتساءل الكثيرون: "هل سأظل محميًا من فيروس كورونا إذا كنت الشخص الوحيد الذي يضع كمامة؟" إليكم كيف أجاب الخبراء على هذا السؤال

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