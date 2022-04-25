خبير امني: هجمات الانبار تعكس خطورة بقاء الأميركان في “عين الأسد”

2022/04/25 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الامني المحلي احمد الربيعي، الإثنين، بان هجمات الانبار تعكس خطورة بقاء القوات الامريكية في قاعدة الأسد غرب المحافظة.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المشهد الامني في الانبار خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية شهد سلسلة خروقات ادت الى استشهاد اثنين من قادة الحشد الشعبي واصابة عدد اخر بالاضافة الى كمين استهدف […]

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