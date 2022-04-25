اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في مطار بغداد الدولي

2022/04/25 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بكمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تم اتلاف مواد غذائية (زيت زيتون) منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك البشري في مركز كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي”.وأضاف البيان ان “عملية […]

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