زيدان يبحث مع وزير التخطيط السياقات القانونية الخاصة بالجهاز المركزي

2022/04/25 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الاثنين، السياقات القانونية الخاصة بالجهاز المركزي للسيطرة النوعية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل وزير التخطيط خالد بتال برفقة رئيس الجهاز المركزي للسيطرة النوعية حسين علي داود".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا السياقات القانونية الخاصة بالجهاز المركزي للسيطرة النوعية وآلية تنفيذها".

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