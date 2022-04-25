السجن 15 سنة لمدان بالانتماء لداعش شغل منصباً مهماً بقاطع صلاح الدين

2022/04/25 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، صدور حكم بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء لداعش شغل منصباً مهماً في قاطع صلاح الدين.

وذكرت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم صدور حكم بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء لتنظيم داعش الاجرامي".

وأضاف البيان: "وجاء ذلك بعد اعتقاله في وقت سابق في عملية خاصة قامت بها الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد، وينتمي المدان إلى تنظيم داعش الارهابي وشغل منصبا مهما ضمن قاطع صلاح الدين بصفة عسكري".

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