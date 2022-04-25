الفتح يحذر من إعداد موازنة 2022 من قبل حكومة الكاظمي ويوجز الأسباب

2022/04/25 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الإثنين، عدم الثقة بحكومة تصريف الأعمال فيما يخص أعداد الموازنة العامة للبلاد.وقال الصالحي في تصريح ل(بغداد اليوم)، إننا "مع ان تسيير الأوضاع الاقتصادية وان لا تتوقف عجلة النمو واستمرار عمل المشاريع من خلال اقرار الموازنة".واضاف انه "في حال اعدت حكومة تصريف الأعمال الموازنة قد تتسبب بضياع اموال العراق من خلال منح اموال كبيرة لأمور غير واقعية او غير مهمة لغرض ارضاء من يدعمها او ارضاء جهة دون جهة أخرى".وتابع الصالحي، ان "حكومة تصريف الأعمال غير جديرة بإعداد الموازنة لان هذه الحكومة تشوبها الكثير من الشبهات لذلك لايمكن ان يتم وضع مقدرات البلاد تحت تصرف الإدارة الحالية للدولة".

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