2022/04/25 | 11:00 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شبهة فسادٍ.
ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: تنفيذ 71 عملية ضبط في آذار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: تنفيذ 71 عملية ضبط في آذار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: تنفيذ 71 عملية ضبط في آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).