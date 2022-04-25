إيران: إحباط هجوم سيبراني استهدف البنى التحتية في البلاد

2022/04/25 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن السلطات أحبطت هجمات إلكترونية واسعة النطاق سعت إلى استهداف الخدمات العامة، الحكومية والخاصة على حد سواء.

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