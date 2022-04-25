جوارديولا يوجه رسالة لجماهير مانشستر سيتي قبل موقعة الريال

2022/04/25 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي رسالة مهمة إلى جماهير النادي الإنجليزي، قبل مباراة الغد المرتقبة أمام ريال مدريد.وقال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: “إنه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أطلب من جماهيرنا أن يستقلوا قطارًا أو سيارة أو حافلة ليكونوا معنا”.وأضاف: “هذه هي المرة الثالثة التي […]

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