سياسة الاحتلال بين الاقتصاد والحصار - محسن ابو رمضان

2022/04/25 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان سياسة الاحتلال بين الاقتصاد والحصار :-بقلم محسن ابو رمضان .تقوم دولة الاحتلال باستخدام وسائل وادوات تهدف الي تأبيد آلية الحكم الإداري الذاتي للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بحقوقه الثابتة والمشروعة وخاصة حقة في تقرير المصير والعودة .تنكر دولة الاحتلال بتشكيلاتها السياسية المختلفة من اليمين أو الوسط او اليسار الصهيوني علي شعبنا حقة في تقرير المصير وقد تم تعزيز ذلك بقانون القومية العنصري ......





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