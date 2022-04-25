متى تتحرك أوتار قلوب السياسيين ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/25 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي داعش تتحرك وفي كل يوم شهداء وجرحى ..



رقاب أنهار العراق قطعتها دول الجوار ..



تلوث المناخ في العراق ..



تصحر الأراضي الزراعية ..



انفلاق سياسي ..



عدم صرف ميزانية عام / 2022 ..



أزمة غلاء في المواد الغذائية ..



اقتصاد ريعي أصبح الشعب استهلاكي وغير منتج ..



مستوى الفقر 35٪-;- مستوى البطالة 40٪-;- ..



خطر الأزمة العالمية يهدد الشعب العراقي بالمجاعة ..



عدم تأليف حكومة منذ سبعة أشهر ..



حكومة تصريف أعمال ......





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