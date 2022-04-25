بعد انتشار فيديو مثير للجدل.. عمرو أديب يوجه رسالة للأوقاف بشأن صلاة التهجد

2022/04/25 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، موظفي وزارة الأوقاف في البلاد بالتعامل بعقلانية وهدوء أكبر مع المصلين عند تطبيق قرارات الوزارة بخصوص صلاة التهجد أو الإطالة بصلاة التراويح

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