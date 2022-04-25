حادثة غريبة.. خزان مياه ينهي حياة عامل في أربيل!

2022/04/25 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي عامل اليوم الاثنين، مصرعه، إثر سقوط خزان مياه على سقف أحد المقاهي “كوفي شوب” في محافظة أربيل.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ترجمته “ايرث نيوز” إن “خزاناً للمياه سقط على سقف أحد المقاهي، المعمول من (حديد الشيلمان)، نتيجة الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة أربيل، ما أسفر عن مصرع عامل في الموقع”.[…]

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خزان مياه ينهي حياة عامل في أربيل! أولاً على ايرث نيوز.

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