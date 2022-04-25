2022/04/25 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية جنوبي الموصل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الجيش والحشد الشعبي انطلقت في عملية امنية جنوبي الموصل، لتجفيف منابع الارهاب والبحث عن المطلوبين قضائيا وردم الإنفاق والكهوف والمضافات التي قد تستغلها فلول داعش".

واضاف ان "العملية مستمرة وفقاً للخطة المرسومة لها لتحقيق كامل أهدافها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).