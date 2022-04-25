الإعمار تعلن تفاصيل طريق (خالص- عظيم)

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، تفاصيل طريق (خالص- عظيم).
وذكر بيان للوزارة: إن "الكوادر الهندسية والفنية العاملة بالوزارة حققت مراحل متقدمة من اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق (الخالص- عظيم)/ الجزء الثاني، بنسبة انجاز بلغت نحو 85%".
وأضاف، أن "طول مقطع الطريق يبلغ 25كم ضمن طريق بغداد ـ كركوك، وبتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة اعمار المناطق المحررة"، مبيناً "هذا الطريق تضرر بسبب الحمولات الثقيلة للشاحنات الكبيرة وعدم التزام سائقيها بالحمولات المحددة".
وأشار إلى أن "العمل في المشروع يتضمن قلع وقشط المناطق المتضررة وفرش طبقات الاسفلت المعالجة بالبوليمير، والتي بوشر بتنفيذها لمسافة تجاوزت 3 كم وذلك لزيادة مقاومة الطريق للأحمال الكبيرة ودرجات الحرارة العالية".
وتابع "كما تم انجاز 63 من القناطر والمانهولات على طول الطريق، أضافة إلى تأثيث الطريق والتخطيط بالاصباغ الحرارية وتثبيت الاسيجة والعلامات المرورية".
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