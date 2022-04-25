الإعمار تعلن تفاصيل طريق (خالص- عظيم)

2022/04/25 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، تفاصيل طريق (خالص- عظيم).

وذكر بيان للوزارة: إن "الكوادر الهندسية والفنية العاملة بالوزارة حققت مراحل متقدمة من اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق (الخالص- عظيم)/ الجزء الثاني، بنسبة انجاز بلغت نحو 85%".

وأضاف، أن "طول مقطع الطريق يبلغ 25كم ضمن طريق بغداد ـ كركوك، وبتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة اعمار المناطق المحررة"، مبيناً "هذا الطريق تضرر بسبب الحمولات الثقيلة للشاحنات الكبيرة وعدم التزام ‏سائقيها بالحمولات المحددة".

وأشار إلى أن "العمل في المشروع يتضمن قلع وقشط المناطق المتضررة وفرش طبقات ‏الاسفلت المعالجة بالبوليمير، والتي بوشر بتنفيذها لمسافة تجاوزت 3 كم وذلك لزيادة مقاومة الطريق للأحمال ‏الكبيرة ودرجات الحرارة العالية".

وتابع "كما تم انجاز 63 من القناطر والمانهولات على طول الطريق، أضافة إلى تأثيث الطريق والتخطيط بالاصباغ الحرارية وتثبيت الاسيجة والعلامات المرورية".

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