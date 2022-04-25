الدفاع الروسية تعلن حصيلة الأهداف الأوكرانية المدمرة خلال اليوم الماضي

2022/04/25 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير عدد من مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للجيش الأوكراني، وإسقاط 13 طائرة مسيرة إضافة إلى صاروخ “توتشكا أو” و18 قذيفة أخرى خلال اليوم الماضي.وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية أيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن القوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة منشآت لإنتاج الوقود […]

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