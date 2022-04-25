2022/04/25 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي ضمن عملية "الإرادة الصلبة" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل عنصرين من داعش في محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل عنصرين من داعش في محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).