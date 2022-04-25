الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية جنوب الموصل

2022/04/25 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفذت قوة مشتركة من اللواء 33 من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، عملية أمنية لتطهير وتفتيش عدة قرى وتلول جنوب الموصل.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية الأمنية تهدف لتجفيف مصادر الإرهـاب من خلال البحث عن المطلوبين قضائيا وردم الإنفاق والكهوف والمضافات .التي قد تستغلها فلول داعش”.[…]

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