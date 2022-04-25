2022/04/25 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “ايرث نيوز” قائمة باسعار صرف الدولار في السوق المحلية اليوم الاثنين.بغداد – بورصة الكفاح 147,450 السعر في اغلب الصيرفات 147,000 148,000

ظهرت المقالة قائمة صباحية باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية أولاً على ايرث نيوز.

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