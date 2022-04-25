دمار ماريوبل.. كيف تبدو المنطقة الأوكرانية الآن؟

2022/04/25 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد أظهرت صور الأقمار الصناعية واللقطات الجوية حجم الدمار في ماريوبل لفترة طويلة، ومن الصعب معرفة التكلفة البشرية الكاملة للغزو، ولكن الآن، هناك أدلة محتملة جديدة.

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