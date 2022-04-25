وضع مناطق في بكين قيد الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا

2022/04/25 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، في اختبار ملايين السكان وإغلاق مناطق سكنية وتجارية وسط تفش جديد لفيروس كورونا.واتخذت السلطات الصينية إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، بعد تسجيل أكثر من 40 حالة فقط في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 21 مليونا.وكان السكان يقيمون في منازلهم ويقومون بتخزين […]

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