المنتجات النفطية تعلن ارتفاع كمية استهلاك غاز السيارات

2022/04/25 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع كميات استهلاك غاز السيارات لشهر آذار الماضي.

وذكر مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منافذ الشركة التوزيعية شهدت إقبالاً متزايداً على مزود الغاز السائل من قبل اصحاب المركبات المحورة، حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي لشهر آذار الماضي 12 مليون لتر".

وأضاف أن "الزيادة الشهرية تتراوح سابقاً من 400 الف الى 500 ألف"، موضحاً أن "الشركة تسعى الى تشجيع المواطنين على استخدام هذا النوع من الوقود كونه صديقاً للبيئة فضلاً عن رخص ثمنه اذا يبلغ سعر اللتر منه (200) دينار" .

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