المنتجات النفطية تؤشر زيادة في استهلاك غاز السيارات

2022/04/25 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشرت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الإثنين، ارتفاعاً في كميات استهلاك غاز السيارات لشهر آذار الماضي.وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان، تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه إن “منافذ الشركة التوزيعية شهدت إقبالاً متزايداً على مزود الغاز السائل من قبل اصحاب المركبات المحورة، حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي لشهر آذار […]

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