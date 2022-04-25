مشهد محزن.. نهر ديالى يلفظ أنفاسه الأخيرة (فيديو)

2022/04/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وثق مواطن حالة نهر ديالى وهو يعاني من انحسار كبير في مياهه بنسبة تجاوزت 95% وسط مخاوف من انهيار الزراعة في حوض زراعي كبير تصل مساحتها الى اكثر من 100 الف دونم تعتمد على مياه النهر في سقي البساتين المنتشرة على ضفتيه.

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