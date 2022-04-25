الغانمي يوجه بإطلاق منح مالية للنساء النازحات في ديالى

2022/04/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، بإطلاق منح مالية للنساء النازحات في ديالى.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "كرر دعوته الى الإستمرار في متابعة أحوال النساء النازحات وتلبية احتياجاتهن".

وأضاف أن "وحدة تمكين المرأة مكتب خانقين قامت بالتنسيق والتعاون مع منظمة تمكين المرأة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بشمول عدد من الأرامل والمطلقات والمعيلات لعوائلهن من النازحات بمنحة مالية قدرها مليون وخمسمائة الف دينار ضمن خطة لافتتاح مشاريعهن الخاصة المدرة للدخل".

وبين أن "وحدة تمكين المرأة / فرع دهوك قامت بتوزيع سلات غذائية وصحية على النساء النازحات في قضاء سميل، فضلا عن شمول مجموعة من المستفيدات بالإعانة الإغاثية من سلات غذائية وصحية في محافظة الأنبار".

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