الكشف عن موقف التيار الصدري والاطار التنسيقي من حل رئاسة البرلمان - عاجل

2022/04/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداليوم- بغداداوضح عضو مجلس النواب عارف الحمامي، اليوم الإثنين، بشأن وجود قناعة لدى الكتل السياسية الكبيرة بحل البرلمان بعد فشل مباحثات تشكيل الحكومة. وقال الحمامي في تصريح ل(بغداد اليوم)، إن "جميع الكتل السياسية الكبيرة لا تذهب الى رأي حل البرلمان وإعادة اجراء الانتخابات ولو بنسبة ١٪؜ وبما فيها الإطار التنسيقي والتيار الصدري لعدم استعداد البلاد لهذا الامر".وأضاف "نأمل ان تكون هنالك بوادر انفراجة للازمة السياسية خلال الايام القليلة المقبلة وحصول توافق حول بين جميع الكتل لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

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