2022/04/25 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.زياد حازم ابراهيم / عضو خلية

الاعلام الصحي لنقابة الأطباء

في الوقت الذي يشهد المنحنى الوبائي

لأعداد إصابات كورونا وشدتها في العراق

إنحدارا واضحا، تتصاعد في الآونة

الأخيرة وبشكل يدعو للحذر حا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيشهد العراق موجة وبائية جديدة للحمى النزفية ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيشهد العراق موجة وبائية جديدة للحمى النزفية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).