روسيا تستهدف شبكة السكك الحديدية في أوكرانيا

2022/04/25 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أوكرانيون إن الجيش الروسي شن سلسلة من الضربات على شبكة السكك الحديد في البلاد.

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