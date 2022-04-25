النجف تبين اهم معوقات انشاء معمل تدوير النفايات

2022/04/25 | 12:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت الإدارة المحلية في محافظة النجف الأشرف، الاثنين، عن عقبات عديدة تواجه مشروع إنشاء معمل تدوير النفايات، منها مايتعلق بضعف الجدوى والحاجة لإمكانية مالية كبيرة وتعزيز ثقافة المجتمع لفرزها.وقال مستشار محافظ النجف لشؤون الإعمار والاستثمار عباس العلياوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع معمل تدوير النفايات معروض للاستثمار منذ أعوام عدة، إلا […]

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