اليابان تودع أكبر معمرة في العالم

2022/04/25 | 12:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ودعت اليابان، اليوم الاثنين، مسنة دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في 2019 كأكبر معمّرة في العالم، بعد وفاتها عن عمر 119 عاما.وأشاد الحاكم المحلي سيتارو هاتوري بحياة كاني تاناكا التي ولدت في الثاني من يناير 1903، وقال في بيان: “كنت أتطلع إلى رؤية كاني-سان في يوم احترام المسنين لهذا العام (عطلة وطنية […]

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