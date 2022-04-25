شاهد رد فعل والدة كريس كروك بعد صفعة ويل سميث بحفل الأوسكار

2022/04/25 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترح روزالي روك، المتحدثة التحفيزية والمؤلفة وأم كريس روك، فرض عقوبة أشد على ويل سميث لصفع ابنها في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

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